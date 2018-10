Delegada da Polícia Civil do AM é presa suspeita de receber propina

policiais foram aplaudidos pelos moradores | Autor: Divulgação

Codajás – A delegada do município de Codajás ( a 297 km Manaus) foi presa, na manhã desta sexta-feira (19), durante uma operação da Polícia Civil do Amazonas. Ela é suspeita de envolvimento em um esquema de cobrança de propina, além de ter um possível envolvimento com o tráfico de drogas na região.

A operação está sendo comandada pelo delegado-geral adjunto, Ivo Martins. As equipes estão cumprindo mandados de prisão no município. O nome da delegada não foi oficialmente divulgado. A polícia ainda não deu mais detalhes de como o esquema de cobrança de propina acontecia.

Policiais ainda fazem buscas pelo município | Foto: Erlon Rodrigues/PC

Além da delegada, uma escrivã também estaria envolvida no esquema criminoso. A segunda suspeita teria conseguido escapar antes de ser presa pela polícia.

Imagens que circulam por redes sociais mostram a equipe policial que acompanha o delegado-geral adjunto fazendo buscas pelo município. A população acompanha toda a ação e segue o grupo pela cidade.

A assessoria de imprensa da Polícia Civil afirmou que será realizada uma coletiva de imprensa ainda nesta sexta para informar os detalhes da operação.

