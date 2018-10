Delegada de Codajás era envolvida em rede de tráfico de drogas no AM

Codajás – A delegada Alessandra de Souza Braga, do município de Codajás (a 240 km de Manaus), era envolvida em uma rede de tráfico de drogas no interior do Amazonas. Ela foi presa, na manhã desta sexta-feira (19), durante a "Operação Navalha" da Polícia Civil.

A ação foi realizada pela Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), Corregedoria Geral do Sistema de Segurança e Polícia Civil. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, incluindo setores da 78ª Delegacia Interativa de Polícia e Companhia da Polícia Militar.

Além da delegada, o traficante apontando como líder da organização também foi preso. Em Manaus, foi cumprido um mandado de busca e apreensão.

Atividades da organização

Os envolvidos tinham como atividade principal o comércio e transporte de drogas. O grupo era liderado por um traficante de Codajás, que mantinha uma grande rede logística, envolvendo municípios próximos, como Coari, e com conexões até mesmo na cidade de Tabatinga, envolvendo grande quantidade de drogas e munições de armas de fogo, inclusive de calibre restrito.



Segundo as investigações, a organização atuava pontualmente na atividade ilícita de “pirataria”, promovendo ataques nos rios próximos contra embarcações de traficantes rivais.

Durante o acompanhamento sistemático dessa organização. A secretária de inteligência verificou a atuação de agentes públicos responsáveis pela segurança pública no município, que protegia a ação criminosa e seus autores, ao invés de combater o crime.

O objetivo da operação é combater os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção ativa e passiva e exploração de prestígio, em Codajás envolvendo agentes públicos de segurança lotados naquela localidade.

A operação ainda está sendo realizada. A polícia deve fazer uma coletiva ainda nesta desta sexta (19) para passar mais informações sobre o a ação.

Com informações da assessoria*

