'Anjinho do PCC' é preso com fuzil, munições e drogas em Manaus

Manaus – O integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), Felipe Batista Ribeiro, de 30 anos, conhecido como “Anjinho”, foi preso na manhã desta sexta-feira (19), no conjunto Hiléia, bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus, durante uma ação de policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Na mesma ação, foram presos Jacklyne Karla Barbosa Pedrosa, de 27 anos, Thiago Jorge Ferreira Pires, de 18 anos, o “Magrelo”, e Samuel Amaral Farias, de 23 anos, que está no Hospital e Pronto-Socorro (PS) João Lúcio. Ele foi baleado ao resistir a prisão.

A ação que resultou na prisão do quarteto começou durante uma abordagem policial na Ponta Negra, Zona Oeste. Os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram dois homens em um carro, modelo Mercedez Benz, de cor cinza, placa PMB-0212, com placa de Vitória/ES.

A polícia apreendeu munições, fuzil, carregadores, droga e pistola | Foto: Janailton Falcão

A polícia sinalizou para o carro parar, mas os suspeitos não obedeceram e trocaram tiros com os policiais. O grupo foi interceptado na comunidade Parque São Pedro, também na Zona Oeste.

Na casa de Felipe, a polícia encontrou um fuzil calibre 556, uma pistola calibre 9 milímetros, três coletes balísticos, 172 munições de fuzil, quatro celulares, seis carregadores de fuzil, uma balança de precisão, além de dez pacotes de cocaína.

Anjinho

Durante coletiva de imprensa no prédio da Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas, Felipe se afastou dos outros presos suspeitos de ligação com a facção criminosa Família do Norte (FDN). “Eu sou PCC! Não quero ficar perto de FDN”, disse Felipe.

Felipe foi apresentado na DG junto com outros presos | Foto: Janailton Falcão

De acordo com a polícia, Felipe é filho do traficante Sebastião Ribeiro Marinho Filho, o “Velho Sabá”, de 53 anos. Ele foi morto durante o massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jombim (Compaj), ocorrido no dia 1º de janeiro de 2017, que resultou na morte de outros 55 detentos.

Velho Sabá havia sido preso em outubro de 2015, durante a operação “Blackout”, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Ele era suspeito de comandar uma milícia, que extorquira dinheiro de moradores da invasão conhecida como “Cidade das Luzes”, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Felipe, Jacklyne, Thiago Jorge e Samuel devem ficar à disposição da Justiça presos em unidades prisionais de Manaus.

