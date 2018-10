Comerciantes e clientes relatam medo após assalto na loteria Circular

Manaus - Medo. Esse é o sentimento de clientes e comerciantes que trabalham próximo à loteria Circular, na Zona Leste de Manaus, onde mais de 20 pessoas foram feitas reféns , no dia 13 deste mês.

Há três anos trabalhando como autônomo, o vendedor de salgadinhos Josiel Dantas, de 40 anos, testemunhou o início da ação criminosa. A banca dele, localizada em frente à lotérica, foi atingida por diversos tiros, causando prejuízo no entorno de R$ 500.

"Estou retomando as minhas atividades hoje com receio. Até agora recordo o momento da ação criminosa. Nunca tinha presenciado algo parecido antes. A insegurança existe, mas tenho que trabalhar para garantir o sustento da minha família", disse o autônomo.

Criminosos usando os reféns como escudo humano | Foto: Josemar Antunes

Momentos de terror

Era por volta das 13h30 quando os cinco homens armados invadiram a loteria e fizeram funcionários e clientes reféns. Um dos assaltantes derramou gasolina nos caixas e ameaçou atear fogo caso não abrissem a porta de acesso à área interna da loteria.

Após quase três horas, e com um cerco policial formado no entorno da loteria, os bandidos decidiram sair do local. Eles usaram os reféns como escudo humano.

Momento da liberação de uma refém | Foto: Josemar Antunes

Os assaltantes caminharam com os reféns por cerca de um quilômetro e meio. Entraram em uma rua estreita no bairro, com a polícia no encalço do grupo.

Durante o trajeto, os reféns começaram a passar mal e caíram no chão, a polícia aproveitou para neutralizar os assaltantes. Os criminosos reagiram e durante a troca de tiros, quatro assaltantes foram mortos.

Falta de segurança

A dona de casa Simone da Costa Meireles, de 29 anos, disse à reportagem que não se sente segura em nenhum ponto de Manaus. Ela acompanhou o assalto na lotérica pelas redes sociais e TV.

A sensação no local é medo | Foto: Janailton Falcão

"Já fui assaltada uma vez e depois desse assalto na casa lotérica a sensação de medo aumentou. Mesmo com vigilantes, os estabelecimentos comerciais e financeiros não oferecem segurança aos clientes. Nas ruas, o medo de ser alvo de roubo é constante", declarou.

Assaltado dentro da própria casa e no transporte coletivo, o autônomo Edy de Souza, de 42 anos, disse que trabalha com medo. Segundo ele, a falta de segurança aumenta a cada dia.

"Eu já fui assaltado e amarrado na minha própria casa. A polícia faz o seu trabalho, mas a bandidagem é audaciosa. A qualquer momento o cidadão pode ser alvo de bandidos", disse.

Na manhã desta sexta-feira (19), uma fila com poucas pessoas se formou timidamente em frente à lotérica que reabriria para atividades.

