Assaltantes que mataram estagiário do Inpa são presos no Coroado

Os quatro foram apresentados na sede da DERFD no bairro Alvorada | Foto: Erlon Rodrigues/ Ascom Polícia Civil

Manaus - Quatro integrantes de uma quadrilha especializada em assaltos em Manaus, responsáveis pelo latrocínio cometido contra o estagiário do Inpa, Jabson Franco da Rocha, 34, ocorrido no dia 31 de julho, foram detidos pela Polícia Civil. Entre os integrantes do grupo está um adolescente de 17 anos que foi apreendido. As prisões ocorreram nesta quinta e sexta-feira (19), no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus.

Além do latrocínio de Jabson, a quadrilha também confessou a autoria do assalto onde um estudante de Universidade do Estado do Amazonas (UEA) foi alvejada com três tiros em uma parada de ônibus na avenida Darcy Vargas, no dia 10 de outubro. No caso de Jabson, mesmo após entregar o celular, ele ainda foi alvejado com um tiro no peito que o levou a óbito.

Thiago Rodrigues Soares, 23; Leonardo Gabriel Pedrosa,19; e o menor de 17 anos foram presos na tarde de quinta-feira (18), enquanto que Daniel Gomes Santos, 19, foi preso na manhã desta sexta-feira (19), todo na terceira etapa do bairro Coroado. Ambos os casos foram solucionados pela equipe da Delegacia Especializada em Roubos Furtos e Defraudações (DERFD).

A quadrilha tem ainda mais dois integrantes, um que já foi preso em setembro, Mateus Mutino Moraes, 21, apontado como o autor do disparo que matou Jabson e mais um criminoso que já foi identificado e pode ser preso a qualquer momento, também apontado como autor dos três disparos da tentativa de homicídio contra o estudante da UEA de 22 anos em outubro deste ano.

De acordo com o titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (Seao), coronel Amadeu Soares, a quadrilha era extremamente organizada. "Eles era especializados em assaltos a paradas de ônibus, e apesar de morar no bairro Coroado, saiam todo os dias de casa para roubar na área e entorno do conjunto Vieralves", detalhou.

O delegado Samir Freire, titular interino da DERFD disse que as investigações avançaram a partir da prisão de Mateus, no dia 14 de setembro, efetuada por policiais militares. "Depois de presos, todos confessaram a autoria dos crimes. Cada um dos integrantes tinha uma função dentro da quadrilha. Leonardo providenciava as motos para que Thiago e Daniel fossem os pilotos do adolescente, de Mateus e o quinto elemento dava apoio", revelou.

Thiago Daniel e Leonardo foram autuados em flagrante por associação criminosa e corrupção de menores e serão levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis. O adolescente irá responder por ato infracional e o caso dele será encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

