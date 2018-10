FDN vs PCC: vídeo mostra duas jovens sendo assassinadas em Manaus

| Autor:

Manaus - Em um vídeo que está circulando pelas redes sociais, duas jovens que estariam desaparecidas há três dias aparecem sendo mortas a facadas por membros da facção criminosa Família do Norte (FDN), que atua em grande parte do Amazonas. Não há confirmação de quando o arquivo foi gravado, mas o crime foi realizado em uma área de mata do conjunto habitacional Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus, conforme apuração de policiais militares da região.

De acordo com uma fonte policial, as vítimas teriam sido sequestradas pelos suspeitos em um bairro localizado na área da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e levadas até um matagal na área do conjunto habitacional, onde foram esfaqueadas a sangue frio.

No vídeo, os assassinos desferem diversas facadas na região pescoço e rosto de ambas as vítimas, que aparentemente estavam dopadas, mas vivas antes de serem mortas de forma cruel.

"Pelo que estamos apurando com um dos suspeitos, que foi levado até a delegacia para prestar depoimento, elas [vítimas] possivelmente tinham relações amorosas com os assassinos. O familiar de uma das vítimas foi quem denunciou o suspeito", disse a fonte policial.

Os corpos das vítimas ainda não foram localizados pela polícia, que realiza buscas na região com base nas informações divulgadas pelo suspeito, que está detido em uma unidade policial para mais esclarecimentos sobre o crime.

A polícia investiga também um terceiro desaparecimento que também pode ter ligação com as mortes. Informações preliminares dão conta de que um jovem, amigo das duas desaparecidas, também foi executado por soldados da FDN, porém o corpo dele ainda não foi encontrado. Os nomes das vítimas não foram divulgados pela polícia.

