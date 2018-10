Criminosos tocam o terror no Santo Antônio e atiram em cinco pessoas

Manaus - Cinco pessoas foram baleadas durante uma tentativa de homicídio, na noite desta sexta-feira (19), enquanto estavam em um bar localizado na rua José Trados, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. Os atiradores fugiram do local sem serem identificados.

De acordo com os policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os criminosos estavam em um carro de cor prata, de modelo e placas não identificados, foram os responsáveis pelos tiros que deixaram cinco pessoas feridas.

"Os familiares não quiseram esperar o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência [Samu], e todos foram levados em carros de passeio para hospitais da proximidade, possivelmente o SPA do São Raimundo e Hospital 28 de Agosto", disse a tenente Viviane, da 5ª Cicom.

Ainda conforme os polícias, diversas viaturas estão fazendo as buscas pelos suspeitos nas proximidades e nos bairros adjacentes. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.

Os moradores da região ficaram assustados com os disparos e com a audácia dos bandidos, que já chegaram no local atirando.

"Parecia cena de terror. Eles desceram do carro já atirando na direção do bar. Todo mundo correu e tentou se proteger dos tiros. Foi uma loucura", disse uma moradora, que preferiu não se identificar, mas que estava na varanda de casa quando os tiros começaram.

