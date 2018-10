Polícia encontra corpos enterrados na zona rural de Manacapuru

Manacapuru (AM) - Dois corpos foram encontrados, na noite de sexta-feira (19), enterrados em lugares distintos no município de Manacapuru (a 99 km de Manaus). Segundo a Polícia Civil (PC), um dos corpos está relacionado a um homicídio em que o autor do crime é o irmão de criação da vítima.

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, a equipe da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município recebeu uma denúncia há ao menos 12 dias de que um homem de 32 anos foi morto pelo irmão na comunidade São João Batista, no Paraná de Mundurucus, braço direito do rio Solimões.

A família, agindo como cúmplice, enterrou o corpo em um cemitério improvisado para acobertar o crime. "Encontramos o local depois de muita dificuldade logística. Quando vimos o corpo, não tivemos dúvida de que era a vítima. O autor do assassinato já foi identificado e segue foragido", detalhou.

Segundo a polícia, o local é de difícil acesso | Foto: Divulgação

Edvaldo Alves, de 28 anos, está sendo procurado pela polícia como autor dos disparos que matou o irmão. O crime, segundo o delegado, ocorreu no início deste mês. Ele ainda informou que a família limpou os ferimentos de bala, trocou a roupa do corpo e o enterrou em um caixote de madeira.

"Essas comunidades distantes da capital do município são terras sem lei. A família foi obrigada pelo irmão da vítima a não denunciar. Mesmo assim, foram cúmplices do crime", acrescentou. Um segundo irmão da vítima foi preso na comunidade por posse de arma de uso restrito.

O corpo estava boiando no rio Solimões e foi encontrado por pescadores | Foto: Divulgação

Ele será usado como testemunha para agilizar nos depoimentos da investigação. O homem de 32 anos possui um histórico criminal, segundo registros da PC. Em 2013, a vítima foi indiciada criminalmente por tráfico de drogas.

Segundo corpo

Já o segundo corpo encontrado na ilha do Arraia, Zona Rural, foi enterrado por pescadores que trabalham nas proximidades do local. O delegado afirmou que o corpo estava descendo na correnteza do rio Solimões, quando a população encontrou e o levou para terra firme.

"Não temos nenhuma informação deste caso. As linhas de investigação devem ser formuladas nos próximos dias", apontou o delegado. Os dois corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML), em Manaus.

Leia mais

Criminosos aproveitam apagão e matam homem no Monte das Oliveiras

FDN vs PCC: vídeo mostra duas jovens sendo assassinadas em Manaus