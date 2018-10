Corpos de jovens assassinadas por membro da FDN são localizados

Canal de vídeos do PORTAL E TV EM TEMPO - SBT Manaus Mais notícias 24h por dia em: http://www.emtempo.com.br | Autor: Em Tempo

Manaus - Após a divulgação das cenas de horror, na última sexta-feira (19), em que duas jovens aparecem sendo assassinadas a sangue frio com várias facadas, a polícia capturou envolvidos no crime e localizou, na noite deste sábado (20), os corpos das vítimas, junto com o de um outro jovem, que também estava desaparecido. O autor das facadas está preso e o adolescente que gravou o vídeo foi apreendido. Outros dois envolvidos no crime estão foragidos.

Nas imagens, as jovens aparecem sendo desfiguradas por um membro da facção criminosa Família do Norte (FDN), em uma possível rixa com a facção rival Primeiro Comando da Capital (PCC). Elas tiveram os rostos perfurados diversas vezes por uma faca e, possivelmente, foram decapitadas por conta da quantidade de cortes que sofreram na região do pescoço.

Policiais militares e civis e bombeiros participam da ação de resgate | Foto: Elias Pedroza

Ao que tudo indica, conforme as imagens gravadas pelos criminosos, as vítimas estavam dopadas, possivelmente sob efeito de substâncias entorpecentes, para evitar que reagissem à ação dos assassinatos.

A suspeita inicial, divulgada ainda ontem, de que três jovens desaparecidos haviam sido assassinados, só foi confirmada na noite deste sábado (20), quando os corpos foram encontrados na rua I do bairro Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus.

Participaram da ação de resgate equipes das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), além de integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Grupo FERA) e servidores da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM).

Polícia localizou os corpos em uma área na rua I do bairro Armando Mendes | Foto: Elias Pedroza

A ocorrência foi acompanhada, inclusive, pelo delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Orlando Amaral, e o secretário da SSP-AM, coronel Amadeu Soares. As vítimas desaparecidas e encontradas mortas são Emily S. L., Lorena A. S. e Joedson M. N. Ambas as idades não foram divulgadas até o momento pela polícia. O desaparecimento deles foi registrado na última terça-feira (16), por volta das 20h30.

Crime elucidado

“É um crime grave decorrente da briga entre facções criminosas. Começamos a analisar as imagens ontem, fisionomia do assassino, inclusive a tatuagem que ele possuí, depoimentos nas redes sociais, de familiares, e conseguimos identificar o nome do Pablo, que foi o autor das facadas. O adolescente que gravou o vídeo está apreendido”, informou Amaral.

Delegado Orlando Amaral segurando a faca utilizada no crime | Foto: Elias Pedroza

Segundo o titular da DEHS, Pablo foi preso por volta das 15h30 da tarde deste sábado, no km 43, entrando no ramal São Francisco, na casa da avó. “É um crime cruel, inclusive a faca está torta de tanto que ele furou os rostos das vítimas. O crime foi elucidado. O Pablo fala que as jovens eram de uma facção rival, e que iriam entregar ele e os comparsas. Já o outro rapaz assassinado era um comparsa também, mas no final teria mudado de lado e por isso também foi morto", concluiu o delegado Orlando Amaral.

*Colaborou Elias Pedroza

Os corpos das três vítimas foram removidos para o IML | Foto: Elias Pedroza

