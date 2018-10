Homem suspeito de aliciar a própria filha é preso em Manaus

Manaus - Um homem não identificado foi preso no início da tarde deste domingo (21), no bairro Cidade de Deus, na Zona Leste de Manaus. Ele é suspeito de aliciar a própria filha, de 11 anos de idade.

O caso teria acontecido quando a menina tinha 7 anos de idade. Segundo a mãe, que não quis se identificar, o pai teria passado a mão nos peitos da garota. Na época, a garota relatou o caso para a avó, que foi quem fez a denúncia.

Ela afirma que a avó da menor- sua mãe - teria acionado a polícia por vingança. "Ela quer que a gente saia da casa dela. Por isso que ela fez essa denúncia", disse.

O homem foi preso por policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), e deve ficar detido na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), na Zona Oeste de Manaus, onde foi registrado um boletim de ocorrência.

"Ele está detido e deve ser ouvido ainda hoje, e pode ser que seja liberado. No entanto, isso vai depender do juiz, que deverá considerar a palavra da vítima e do laudo psicossocial que será expedido pelo psicólogo que atende aqui na Depca", disse a delegada Juliana Viga, plantonista da especializada.

A menina será encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML), onde fará os exames de corpo de delito, conjunção carnal e coito anal. Logo após, será encaminhada ao Serviço de Acolhimento Institucional à Criança e ao Adolescente (Saica), onde também passará por atendimento psicossocial.