Homem morre e outro fica ferido quando conversavam em rua no São Jorge

Manaus - Um homem de 24 anos morreu e outro de 38 anos ficou ferido na noite do último sábado (20), enquanto conversavam em uma calçada na rua Vicente Torres Reis, no São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Os suspeitos chegaram em um carro e realizaram diversos disparos contra as vítimas.

De acordo com a policiais da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 21h, os homens estavam reunidas em um grupo, que conversava em uma calçada, quando foram surpreendidos pelos atiradores que estavam em um carro modelo Voyage de cor branca.

Ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados até o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. O homem de 24 anos não resistiu aos ferimentos e foi a óbito na unidade hospitalar. A outra vítima de 38 anos segue internada no hospital.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS). O corpo foi removido do necrotério do hospital pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML).

