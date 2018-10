Idosa morre após ser atropelada por carro de luxo na Ponta Negra

Manaus - Uma idosa identificada como Elizabeth Ferreira da Costa Martins, de 72 anos, foi atropelada na noite deste domingo (21), na avenida Coronel Pedro Teixeira, na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. A vítima tentava atravessar a via quando foi atingida por um veículo modelo Hilux, de cor branca.

De acordo com o sargento J. Said, da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima veio a óbito no local, momentos após o choque com o carro. O motorista do veículo foi levado até o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar depoimento.

"Ela estava tentando voltar para casa depois de passar um dia pedindo alimentos nas casas aqui pela Ponta Negra. Ela é de família humilde e estava com o neto no momento do acidente que a vitimou", disse Said, segundo informações obtidas com o neto da vítima.

Felipe Ferreira da Costa Martins, de 22 anos, conversou com a equipe de reportagem do EM TEMPO e disse que ele e a avó pegaram o ônibus errado e estavam voltando para a parada de ônibus.

"Quando olhamos, não vinha carro nenhum, decidimos atravessar e veio um carro em alta velocidade e atingiu ela. Minha avó voou pelo teto do carro e caiu metros depois, já morta", disse Felipe.

