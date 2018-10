Homem com tornozeleira eletrônica é morto a tiros no Zumbi

Manaus - Um presidiário de 26 anos, conhecido como "Romarinho", foi assassinado com quatro tiros, na noite desse domingo (21), na rua Murutinga do Sul (antiga rua Santa Rita), no bairro Zumbi dos Palmares 2, na Zona Leste de Manaus. A vítima usava tornozeleira eletrônica e respondia na justiça pelo crime de roubo.

O crime ocorreu por volta das 19h25. De acordo com informações obtidas pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Romarinho havia saído de casa, na rua Doutor Abreu, para ir até uma boca de fumo comprar entorpecentes, próximo à feira do bairro.

O homem foi morto com quatro tiros | Foto: Josemar Antunes

Ao sair do local, Romarinho foi perseguido por um homem, ainda não identificado. Ele foi atingido com quatro tiros, sendo um na boca, um no ombro e dois no braço. O autor dos disparos fugiu antes da chegada dos policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

A vítima estava em liberdade condicional após deixar a pouco tempo o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174. Ele era monitorado por tornozeleira eletrônica pelo crime de roubo.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A DEHS vai investigar o assassinato.

