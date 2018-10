Mulher é morta com tiro na cabeça na feira do Mutirão

Manaus - Uma mulher, conhecida como "Loirinha" e "Sardinha", foi morta com um tiro na cabeça, na noite desse domingo (21), na rua Itaitê, conjunto Amazonino Mendes, também conhecido como "Mutirão", bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Na mesma ação, um jovem de 19 anos foi baleado.

De acordo com informações do sargento Luis Melgueira, da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime aconteceu por volta das 20h15. O crime, segundo a polícia, foi motivado pela disputa do tráfico de drogas na área.

Conforme informações de moradores, as vítimas foram abordadas por três homens, sendo um deles identificado como "Oséias". O jovem de 19 anos foi baleado com dois tiros, um no braço e outro na barriga.

Ele foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-socorro (HPS) Platão Araújo, onde passou por cirurgia. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A mulher estava sentada em cima de uma das bancas, quando foi surpreendida pelos criminosos e atingida com um tiro na cabeça. Ela morreu no local.

A vítima, segundo a polícia, era usuária de drogas. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

