Dupla suspeita de roubar arma de delegado é presa em Manaus

Manaus - Mauro Célio Pereira da Silva, de 35 anos, conhecido como "Boizão", e Renato Barbosa Oliveira, de 25 anos, foram apresentados, na manhã desta segunda-feira (22), durante coletiva de imprensa na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. A dupla está envolvida em roubos de veículos na capital.

As prisões ocorreram em locais distintos desse domingo (21). Mauro, estava sendo investigado por roubo de um veículo Siena, cor branca, ocorrido no dia 12 de outubro deste ano, no conjunto Morada do Sol, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

Ele foi preso no ramal do Jaraqui, em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). Já Renato foi preso no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Delegado Cícero Túlio, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) | Foto: Josemar Antunes

A equipe de investigação da Derfv identificou que o carro foi usado em um roubo no dia 18 de outubro deste ano, em um estabelecimento comercial, também no conjunto Morada do Sol. Na ocasião, um delegado da Polícia Civil do Amazonas teve sua arma roubada.

Com os suspeitos, a polícia recuperou a arma do delegado e uma picape Saveiro, cor branca.

A polícia identificou que Renato era o receptor e tinha função de clonar os veículos para serem utilizados em roubos e homicídios na capital amazonense.

Os criminosos foram apresentados nesta segunda-feira (22) | Foto: Josemar Antunes

Em posse de Renato, a equipe policial encontrou um carro Ford, cor cinza, com placas OAN-4376, clonadas,

Mauro foi indiciado por roubo majorado e associação criminosa. Renato foi autuado em flagrante por receptação. Mauro foi levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), enquanto Renato foi apresentado na audiência de custódia no fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul da cidade.

