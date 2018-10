Homens encapuzados invadem Minivila Olímpica do Coroado

Manaus - Seis homens encapuzados e com armas longas, tipo escopeta, invadiram a Minivila Olímpica do Coroado, na Zona Leste de Manaus, na madrugada desta segunda-feira (22). O grupo roubou o celular do vigilante do local.

O grupo, segundo a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), entrou no local após quebrar uma vidraça.

Apesar de todo o estresse e terror passado, devido à onda de insegurança, nenhum tipo de ferimento foi causado ao servidor público da Semjel e nenhum bem público foi roubado.

"Prefeitura de Manaus lamenta o ocorrido e informa que foi feito o boletim de ocorrência, comunicando os órgãos competentes, bem como foram tomadas todas as medidas cabíveis", informou a Semjel em nota.

Este não é primeiro assalto em prédios públicos . No mês passado, mais de três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) foram assaltadas.

