Membros da FDN ostentam armas de grosso calibre em foto na internet

Manaus - Uma foto com aproximadamente 15 homens vestindo camisas com a sigla da facção criminosa Família do Norte (FDN) começou a circular nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (22).

Na imagem, os criminosos seguram armas de grosso calibre. A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) deve investigar a origem da foto.

O delegado Guilherme Torres, titular da Secretaria-Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), informou que na foto provavelmente estão alguns dos integrantes da FDN que tentaram tomar um ponto de drogas no Igarapé do 40, dominada pelo Comando Vermelho (CV), no dia 18 deste mês.

Entretanto, a ação criminosa foi frustrada por policiais militares da Força Tática e 2ª e 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Na ocasião, Matheus Facundes Correia, 22; Kennedy Cabral Queiroz, 28; Thiago Mota da Costa, 28; e Joel da Silva Oliveira, 21, foram presos presos.

Gabriel foi preso pela Rocam | Foto: Divulgação

Quinto envolvido preso

Gabriel Silva de Oliveira, de 22 anos, que aparece no canto direito da foto, foi reconhecido e preso por policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), na noite do último domingo (21), por volta das 23h, na avenida Tefé, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o jovem estava em um Onix, de cor branca. Durante a abordagem, Gabriel demonstrou nervosismo ao responder os questionamentos da guarnição.

O suspeito levou os policiais até a casa dele, situada no bairro Raiz. Durante revista no local, a PM encontrou uma espingarda calibre 12 com numeração suprimida e seis munições não deflagradas.

Gabriel, segundo a polícia, tem passagem por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Segundo a Polícia Civil, Gabriel foi atuado em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito. Ele foi encaminhado para audiência de custódia. O envolvimento dele com a facção criminosa deve ser investigado.

