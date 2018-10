Loterias de Manaus são alvos de criminosos fortemente armados

Manaus - Com pouca segurança ofertada pelas empresas e a ausência de forças policiais nas ruas da capital amazonense, as casas lotéricas, que possuem uma grande movimentação de dinheiro, se tornaram alvos fácies para os criminosos em Manaus.

Atualmente, o medo toma conta de clientes e funcionários, que ficam parcialmente protegidos atrás de grades e dos balcões com vidros blindados. Em 19 dias, entre o dia 25 de setembro e 13 de outubro, três assaltos de grande repercussão ocorreram na cidade. Em dois dos casos, sete suspeitos de roubo foram mortos por intervenção policial.

Moradores do bairro Alvorada, na Zona Oeste, relataram ao EM TEMPO que roubos e furtos são constantes na loteria Big Sorte . Funcionários informaram que o estabelecimento conta com um vigilante, que já inibiu algumas práticas criminosas.

Porém, durante a presença da equipe de reportagem no local, o profissional não foi visto.

Em dua tentativas de assalto, sete suspeitos do crime foram mortos | Foto: Marcely Gomes

“Deveria ter presença de seguranças armados em frente à loteria. Há sete anos moro no Alvorada, e é comum acontecer arrastões nessa loteria. O policiamento ostensivo na região também deve ser reforçado”, opinou um assessor parlamentar, que não quis se identificar.

Na lotérica Circular, na Zona Leste, o medo toma conta de comerciantes que trabalham nas proximidades. O estabelecimento ficou fechado por quatro dias, após a tentativa de assalto no sábado (13). Na ocasião, pelo menos 20 pessoas foram feitas reféns e usadas como escudos humanos para os bandidos, mortos posteriormente ao trocarem tiros com a polícia.

Por meio de nota, a Caixa informou que a unidade lotérica é uma empresa privada, prestadora de serviços públicos, cuja atividade principal é a venda das Loterias Federais. Assim como qualquer outro estabelecimento comercial da iniciativa privada, a execução dos serviços é de responsabilidade do permissionário, cabendo ao empresário adotar as medidas necessárias para realizá-la.

A Caixa exige alguns itens mínimos de segurança, tais como cofre e alarme | Foto: Marcely Gomes

Assim como qualquer outro estabelecimento comercial da iniciativa privada ou ramo de atividade, a execução dos serviços é de responsabilidade do permissionário, cabendo ao empresário adotar as medidas necessárias para realizá-los.

A relação entre a Caixa e o Lotérico decorre de contrato firmado sob normas de interesse público (lei de licitações, lei de concessões, edital, etc) e, dessa forma, a permissionária está obrigada a cumprir tais condições, não apenas no interesse contratual, assim como também por força legal, motivo pelo qual não cabe à Caixa prestar informações específicas.

Loteria | Foto: Marcely Gomes

A Caixa, ainda, esclareceu que exige alguns itens mínimos de segurança, tais como cofre, alarme e CFTV, e contribui espontaneamente para estimular os empresários ao investimento em segurança, por meio de remuneração adicional mensal, além de capacitação constante por meio do Programa de Desenvolvimento Empresarial – Módulo Segurança.

Atualmente, todas as lotéricas com movimentação mais expressiva de valores utilizam cofre boca-de-lobo e carro-forte, sendo que algumas também possuem guichês blindados.

Sem respostas

A reportagem solicitou uma entrevista com o delegado Thomaz Vasconcellos, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), que investiga os casos. Porém até a publicação desta matéria não obteve retorno.

