Presos que violaram tornozeleiras eletrônicas são recapturados no AM

Manaus – Sete presos do regime semiaberto que violaram o monitoramento eletrônico foram recapturados na manhã desta segunda-feira (22), durante a operação “Rastreamento 2”, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM). Os mandados de prisão foram cumpridos em Manaus e no interior do Estado.

Dos sete presos, entre eles uma mulher, cinco foram apresentados à imprensa no Comando de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. Christtian Slass Marinho de Barros, Eliney dos Santos Freitas, Geovanna Teixeira de Oliveira, Hytallo Rangel de Oliveira e Jobelson de Amorim Souza, eram considerados foragidos da Justiça.

Titular da SSP-AM, coronel Amadeu Soares | Foto: Josemar Antunes

O titular da SSP-AM, coronel Amadeu Soares, disse que a operação teve como objetivo cumprir os mandados de prisão de presos que violaram a tornozeleira eletrônica.

“A ação faz parte das investigações que apontaram presos do semiaberto praticando crimes com o dispositivo eletrônico ou sem o equipamento de monitoramento”, explicou.

Coronel Cláudio Silva, comandante geral da Polícia Militar | Foto: Josemar Antunes

O coronel Cláudio Silva, comandante geral da Polícia Militar, ressaltou que ação integrada entre as forças de segurança e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap/AM) é fundamental para acompanhar e retirar pessoas que contribuem com o aumento da criminalidade.

“Essas pessoas tiveram a oportunidade para mudar de vida, mas muitos não querem. Eles acabam enfrentando as questões da Justiça e rompendo as tornozeleiras eletrônicas para irem a lugares não permitidos”, declarou.

Delegado Guilherme Torres | Foto: Josemar Antunes

De acordo com o delegado Guilherme Torres, titular da Secretaria Executiva de Operações (Seaop), alguns presos egressos do regime fechado que estavam sendo monitorados estão envolvidos em roubos e homicídios.

“Estamos corrigindo e cumprindo os mandos de prisão em parceria com o Ministério Público, que também identificou essa situação e fez os pedidos para que o juiz da execução penal determinasse a regressão provisória para o cumprimento no regime fechado, onde os presos irão explicar em juízo o motivo do rompimento da tornozeleira eletrônica, que custa aos cofres públicos R$ 1,3 mil. Em alguns casos, o preso deve responder pelo crime de dano ao patrimônio público”, ressaltou Torres.

Até o momento, sete presos foram recapturados e o número deve aumentar. Além de Manaus, os cumprimentos de mandados de prisão ocorrem no interior.

