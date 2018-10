Homem foge de bandidos e é baleado em agência bancária no Aleixo

O homem caiu baleado dentro da agência bancária | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, de identidade ainda não revelada, foi baleado depois de tentar fugir de dois criminosos armados em uma agência bancária localizada na avenida André Araújo, bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus. O crime conhecido como "saidinha de banco" ocorreu por volta das 10h desta segunda-feira (22).



Supostamente os bandidos armaram uma emboscada para a vítima. De acordo com informações do tenente Sidnilson, da 16º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem já estava do lado de fora da agência bancária quando foi surpreendido por dois homens armados que chegaram em um veículo de características desconhecidas.

Com uma grande quantia em dinheiro nas mãos, o homem teria corrido para dentro da agência antes que fosse assaltado pelos criminosos. Mas acabou sendo baleado em uma das pernas no momento da fuga. Com a ação frustrada, a dupla fugiu do local sem deixar pistas e a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência e passa bem, segundo informações preliminares.

