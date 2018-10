Cunhados se esfaqueiam durante briga de família no Cidadão 12

Uma guarnição da 26º Cicom foi ao local da ocorrência | Foto: Reprodução

Manaus - Dois homens, possivelmente cunhados, se esfaquearam durante uma briga de família ocorrida na rua Coletora 2, no conjunto Cidadão 12, na Zona Norte de Manaus. O fato ocorreu por volta das 16h30 desta segunda-feira (22).

De acordo com informações do tenente Damião Costa, da 26º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o irmão chegou as vias de fato com o cunhado para proteger a própria irmã. "A mãe de uma das vítimas disse que a situação já tinha sido controlada", detalhou.



O bairro fica localizado entre os bairros Monte das Oliveiras e Nova Cidade. Ainda segundo a polícia, foram usadas no crime "facas de mesa". Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Quando a polícia chegou os homens já haviam sido socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) com perfurações de faca na barriga, e foram encaminhados para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste.

