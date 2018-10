Com tiros na cabeça, homem é assassinado no Jorge Teixeira

Manaus - Com vários disparos na cabeça e no peitoral, um homem ainda não identificado foi executado na noite desta segunda-feira (22), na rua 5, no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Os suspeitos fugiram do local e não foram identificados.

De acordo com o tenente Eduardo Pinheiro, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas informaram que os homens estavam em um carro de modelo não identificado e cor vermelha.

"As testemunhas ainda relataram que um dos suspeitos teria saído do carro, segurado a vítima e outro homem realizou os disparos, em sua maioria na cabeça", disse o policial.

O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC), da Polícia Civil.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), vai investigar o crime.

