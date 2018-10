Jovem é morto após segundo ataque de criminosos no Nova Conquista

Manaus - Um jovem identificado como Lucas da Rocha Pinheiro, de 20 anos, foi morto com vários disparos de arma de fogo na noite desta segunda-feira (22), na rua Tefé, bairro Nova Conquista, Zona Leste de Manaus. A vítima já tinha sofrido uma tentativa de homicídio no início do mês.

De acordo com policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Lucas estava escondida na casa da madrasta depois de sofrer a primeira tentativa de homicídio.

"Três suspeitos perguntaram por Lucas na residência da madrasta da vítima, que ainda foi atingida com os disparos dentro da casa. Ele tentou fugir mas os executores terminaram o crime na rua e em seguida fugiram", disse um sargento da 14ª Cicom, que preferiu não se identificar.

Os funcionários do Instituto Médico Legal (IML) removeram o.corpo, após perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

