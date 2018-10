Secretário da SSP afirma não existir toque de recolher na Matinha

operação Bariri, Policia militar e civil | Foto: Márcio Melo

Manaus - Após a informação sobre um toque de recolher que seria imposto pelos membros do PCC nas ruas do bairro Presidente Vargas, na Matinha, Zona Sul de Manaus, na noite desta segunda-feira (22), a reportagem do Em Tempo esteve, por volta das 21h, nas vias do popularmente conhecido Bariri, palco de cinco mortes envolvendo integrantes de facções em menos de uma semana.

Quando o carro do Em Tempo adentrou o bairro, a equipe de reportagem foi acompanhada por olhares curiosos das pessoas que transitavam pelas ruas. Dez minutos depois, viaturas e motocicletas do sistema de segurança chegaram ao local e logo, o cenário parecia o de uma cidade fantasma.

Foram inúmeras tentativas de ouvir os moradores a respeito da violência, mas ninguém quis falar. Era visível a apreensão e tensão das pessoas. Havia apenas sussurros como “meu Deus” e “cuidado” de quem passava pelas viaturas ao entrar no bairro.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) estava percorrendo algumas zonas da cidade, realizando a operação Saturação, na qual segundo o secretário Amadeu Soares começou pelo São José. "Acabamos de vir do São José e até agora não há nenhum toque de recolher, as pessoas podem andar pelas ruas normalmente", afirmou.

SSP nas ruas

De acordo com o secretário, as mortes que aconteceram no “Bariri” estão sob investigação e garante medidas ostensivas para levar segurança aos moradores daquela região.

“Essas mortes são oriundas da guerra de facções e estão sob investigação, mas enquanto se investiga, nós vamos continuar nas ruas para que a população fique tranquila e em paz”, disse o secretário.

O coronel foi enfático ao dizer ao Em Tempo que “quem manda aqui é o Estado e não facção, e quem está fazendo o mal será preso”, e ainda garante que as equipes só sairão das ruas quando resolverem a situação.

