‘Coiote’ é morto em emboscada no beco São Francisco, na Compensa 2

Manaus - O autônomo Fausto Monteiro Neto, de 19 anos, conhecido como "Coiote", foi assassinado a tiros, na noite desta segunda-feira (22), no beco São Francisco, no bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus. A polícia suspeita que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas na região.

De acordo com informações da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Fausto teria ido visitar a namorada Jaiane Barros Silva, de 19 anos, que mora no beco. Durante a conversa, dois homens em uma motocicleta, de características não identificada, passaram pelo local e olharam para a vítima de forma estranha.

Na ocasião, Fausto comentou com a namorada que a dupla fazia "casinha", que significa no mundo do crime "emboscada". Após o comentário, Fausto pediu da namorada um copo d'água.

Minutos depois, o jovem foi surpreendido por um homem encapuzado, que segundo testemunhas, saiu de um rip-rap próximo. O suspeito efetuou três tiros contra Fausto, sendo dois nas costelas e outro na coxa esquerda. O atirador fugiu e não foi reconhecido pelas testemunhas.

Informações iniciais repassadas pela polícia dão conta que Fausto comercializava entorpecentes na área e residia na rua Natal. A principal linha de investigação aponta para um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

A mãe da vítima, Franciane de Oliveira Monteiro, de 39 anos, relatou a reportagem que o filho não era traficante e não possuía passagens pela polícia. Segundo ela, a culpada da morte seria a namorada, pois já era o segundo namorado morto no mesmo local.

Jaiane foi procurada para falar sobre o assunto, mas a jovem já havia sido conduzida para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da Zona Oeste.

Contrariando a versão da mãe, consta no registro do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) que Fausto tinha Boletins de Ocorrência pelos crimes de injúria contra uma professora em maio de 2017, ameaça e violência doméstica contra a própria mãe em junho de 2014, além de uma apreensão com posse de maconha em 2015.

Ao término dos trabalhos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O assassinato será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que deve usar imagens de câmeras de segurança para identificar a autoria.