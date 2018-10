Homem morre após levar tiro no São José 1, em Manaus

Manaus - O entregador de gás Carlos Alexandre Pereira da Silva, de 22 anos, morreu após ser atingido com um tiro, na madrugada desta terça-feira (23). A vítima ainda foi levada ao Pronto-Socorro (PS) João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, mas não resistiu ao ferimento.

À polícia, o autônomo Yuri Torres da Silva, de 23 anos, disse que estava sentado em uma calçada com o companheiro. Ao caminhar em direção à residência deles, por volta das 2h15, na rua Rio Arara, no bairro São José 1, Zona Leste de Manaus, Carlos Alexandre andou mais rápido e se distanciou.

Depois de escutar um tiro, Yuri ouviu Carlos o chamar pelo nome e caminhar em sua direção com um ferimento na lateral do tórax. Carlos Alexandre foi socorrido e levado para a unidade hospitalar, mas não resistiu. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Em depoimento, Yuri declarou que no momento do crime nada foi levado da vítima. Ele afirmou que Carlos Alexandre não tinha passagens pela polícia e que conviveu por 12 anos com o companheiro.

De acordo com a polícia, a impressão é de que Yuri não relatou tudo sobre o caso. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar a morte.

