Homem é preso com arma e drogas na Zona Leste de Manaus

Manaus – Renato Lombato dos Santos, de 23 anos, foi preso em flagrante, nessa segunda-feira (22), durante abordagem de policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam). O fato ocorreu na rua 10, bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Rocam, a prisão do suspeito aconteceu após uma denúncia anônima, informando que um homem estava armado e comercializando entorpecentes. Na revista pessoal, foi encontrado um revólver calibre 38, com quatro munições intactas.

Em ato contínuo da abordagem, os policiais militares da Rocam ainda encontraram com Renato 11 trouxinhas de cocaína, uma balança de precisão e a quantia de R$ 300.

Durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi encontrado um registro de Boletim de Ocorrência (B O) por posse de entorpecentes.

Diante dos fatos, Renato recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 9º Distrito Integrado de Operações de Segurança (DIP), para os procedimentos judiciais.

