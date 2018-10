Maconha com bandeira da Argentina é apreendida no porto de Manaus

| Foto: Erlon Rodrigues/ Ascom Polícia Civil

Manaus - Vinte quilos de maconha do tipo skunk, armazenados em duas malas em uma embarcação atracada no Porto Privatizado de Manaus, foram apreendidos na tarde desta segunda-feira (22), por volta das 16h. Os malotes estavam com o símbolo da bandeira Argentina pregado.

De acordo com o diretor do Denarc, delegado Paulo Mavignier, que coordenou a ação, o flagrante aconteceu durante abordagem de rotina na orla do Porto de Manaus. Conforme a autoridade policial, a embarcação onde a droga foi apreendida saiu de Tabatinga, município distante 1.108 quilômetros em linha reta da capital, com destino a Manaus.



“Encontramos, no compartimento de bagagem da tripulação, duas malas contendo aproximadamente 20 quilos de maconha do tipo skunk, com a bandeira da Argentina na embalagem. O dono da bagagem foi identificado pela própria tripulação, porém, no momento que avistou a polícia, conseguiu desembarcar e fugir”, explicou Mavignier.



A apreensão foi deita durante uma operação do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e Delegacia Fluvial (Deflu), em parceria com servidores lotados na Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM),



Para concluir, o diretor do Denarc ressaltou que o indivíduo já foi identificado. Será representado à Justiça o pedido pela prisão preventiva em nome do infrator, por tráfico de drogas.

Mavignier afirmou, ainda, que as diligências em torno do caso irão continuar para identificar embarcações que fazem esse tipo de transporte ilícito pelos rios do Amazonas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Denarc apreende 30 quilos de skunk avaliados em R$ 170 mil na Ceasa

PF apreende 123 kg de drogas em embarcação no Rio Solimões