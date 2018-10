Operação de segurança detém 13 pessoas suspeitas de crimes em Manaus

Polícia Militar participa de operação conjunta nas ruas de Manaus | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus - Treze pessoas suspeitas de envolvimento em crimes foram presas pela Polícia Militar (PM) durante o patrulhamento da noite de segunda-feira (22/10) e a madrugada desta terça-feira (23/10). Entre elas, oito estavam envolvidas com tráfico de drogas. Também foram apreendidas cinco armas de fogo e três veículos roubados foram recuperados.

Na zona oeste, três infratores foram detidos na Rua 9, bairro Lírio do Vale, com uma pedra de 45g de oxi. Na casa onde Janderson Soares Samir, 26, Moises Machado Cordeiro, 32 e Adriano Modesto Freire, 30, estavam, os policiais encontraram mais seis pedras de oxi, uma balança de precisão e material para preparo e embalagem das drogas, além de R$ 48 em espécie.

Na zona norte, Gerônimo Vieira da Costa, 34, e Leibertón de Melo Mendes, 19, foram detidos na Rua Buriti, bairro Monte das Oliveiras, por suspeita de associação para o tráfico de drogas. Com a dupla foram apreendidas três porções de maconha, uma trouxinha de oxi, uma balança de precisão e R$ 37,75 em espécie.

Na zona sul de Manaus, Fabiano da Silva dos Santos, 26, foi detido no Beco da República, bairro Crespo, com 78 porções de cocaína, 53 porções de maconha, 27 porções de oxi e 15 porções de pasta base. Ao ser cercado, tentou se livrar de uma pistola PT 40 e um carregador com três munições.

Na Avenida Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, zona leste, Adriano Felix Meneses, 19, Jordão Victor das Chagas Santana, 25, e Keven Willian Chagas Santana, 18, foram apreendidos com uma arma de fogo, calibre 38 com quatro munições intactas, uma pistola, uma arma branca tipo peixeira e um celular de cor branca, de propriedade de uma vítima. O trio usava um veículo Saveiro branca para realizar os assaltos.

Na zona centro-sul, Derick Silva de Souza, 21, e Marcos Andrade da Costa, 21, foram detidos na Rua Beira Rio, Comunidade União, no bairro Parque Dez de Novembro, após efetuarem disparos contra uma guarnição. A dupla estava em posse de um revolver calibre 38 com numeração suprimida, três munições intactas e três cápsulas já deflagradas. Com eles também foram encontradas 33 pinos de cocaína, 16 porções de oxi e uma porção de maconha.

Roubo a coletivo



Na zona sul, Iriney Trindade da Rocha, 23, e Bruno Smith Leite, 20, foram detidos e, com eles, aprendidos uma arma branca, tipo peixeira e R$ 280. A dupla é suspeita de efetuar roubo ao ônibus do transporte público, da linha 448, na Avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova.

Veículos recuperados



Na zona leste, um veículo foi recuperado na madrugada desta terça. A motocicleta Honda 150 Titan branca foi recuperada na Rua José Romão, Conjunto Colina do Aleixo, bairro São José Operário. O veículo possuía restrição de roubo e o suspeito Leonardo Castro da Silva, 23, acusado de interceptação foi encaminhado ao 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Um Fiat Siena prata com restrição de roubo foi localizado na zona oeste de Manaus, Rua Vinte e Oito, Comunidade União da Vitória, Tarumã Açu, com placa clonada. O veículo foi encaminhado ao devido proprietário e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (Derfv).

Na zona centro-sul, a motocicleta Dafra/Tvs Apache RTR 150 preta foi abandonada por dois suspeitos na Rua Castro Alves, bairro Flores. Os veículos foram apresentados na Derfv.

Foragido recapturado - Policiais da 30º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP) recapturaram, nesta segunda-feira (22), Kirpatric de Araújo Bittencourt, 37, foragido do sistema prisional do Amazonas e com mandado de prisão em aberto por roubo qualificado.

Ele foi preso em uma ação integrada entre as Polícias Civil e Militar, comandada pelo capitão da 30ª Cicom, Guilherme Sette, e pelo titular do 30º DIP, delegado Torquato Mozer, em uma residência na rua Avoante com Rua São Carlos, Monte Sião, Cidade de Deus, zona Leste de Manaus.

"Havia um mandado de prisão em aberto e já tínhamos tentado recapturá-lo outras duas vezes. Após uma análise da região, com mapeamento das rotas de fuga, fechamos o cerco e, em uma ação integrada dos órgãos de Segurança Pública, conseguimos prende-lo. Quando chegamos na residência o infrator ainda tentou fugir, pulando um muro, mas se deparou com uma guarnição da Polícia Militar", explicou o capitão da 30ª Cicom, Guilherme Sette.

Kirpatric de Araújo Bittencourt tinha sido preso por roubo qualificado e cumpria pena em regime semiaberto no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), na Rodovia BR-174, Km 8, em Manaus. Com a recaptura, após os procedimentos cabíveis, ele será encaminhado à uma unidade prisional onde cumprirá pena em regime fechado.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Secretario da SSP afirma não existir toque de recolher na matinha

Maconha com bandeira da argentina é apreendida no Porto de Manaus

Operação prende divulgador de material pornográfico infantil em SP