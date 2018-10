Dois adolescentes são apreendidos por assalto a ônibus no Nova Cidade

Manaus - Após denúncia, policiais conseguiram apreender dois adolescentes de 16 anos, que estavam assaltando ônibus pelas ruas do bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. A ação foi percebida por uma equipe que perseguiu a dupla até conseguir alcançá-la e realizar a detenção, na tarde desta terça-feira (23), por volta das 15h.

De acordo com o tenente Mascarenhas, da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), vítimas pararam uma viatura policial, que estava em patrulhamento pela área, e avisaram que dois suspeitos teriam acabado de cometer um assalto em um ônibus.

"A equipe conseguiu avistar os dois menores de idade, que começaram a fugir e, em seguida, os policiais conseguiram efetuar a detença de um dos infratores. Com apoio de outras viaturas, foi possível localizar o segundo menor e realizar a detenção dele", disse Mascarenhas.

Ainda conforme o policial, o segundo adolescente estava escondido em um quintal de uma residência localizada no Conjunto João Paulo 2. Com ambos foram apreendidos uma arma caseira e uma munição calibre 38, que estava intacta.

Os produtos do roubo também foram recuperados pelos policiais, sendo duas bolsas femininas com com vários pertences e um celular da marca Samsung. Ambos os adolescentes foram conduzidos à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para os procedimentos cabíveis.

Leia mais

Justiça mantém preso acusado de matar ex-namorada na Austrália

Exército pede investigação sobre coronel que ameaçou TSE na internet

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio de R$ 18 milhões