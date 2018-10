Vídeo: jovens são decapitados em vingança a mortes de mulheres

| Autor: Divulgação

Manaus - Um novo vídeo que passou a circular nas redes sociais, na noite desta terça-feira (23), mostra duas pessoas sendo decapitadas. Desta vez, as imagens revelam dois jovens sendo degolados vivos a golpes de terçados. A morte, conforme o conteúdo do vídeo, possivelmente pode ter ligação com as execuções das duas jovens que foramfilmadas enquanto eram desfiguradas a golpes de faca por um membro da facção criminosa Família do Norte (FDN), na semana passada, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com uma fonte policial, que não quis se identificar, as mortes podem ter ocorrido no estado do Pará, onde também há crimes relacionados a facções criminosas.

Apesar das cenas fortes mostradas no vídeo, a polícia ainda não se pronunciou se as novas mortes têm ligação com os crimes anteriores e se de fato foram gravadas no Amazonas. Também não há data de gravação do arquivo. O que se sabe até o momento é que ao menos três pessoas participaram das execuções dos dois rapazes. Dois atuam decapitando os corpos, enquanto um terceiro filma toda a ação.

Na gravação, é possível identificar que um dos assassinos diz: "estamos vingando as mortes das nossas irmãzinhas".

Diferente do vídeo em que as duas mulheres são mortas, em que a polícia analisou as imagens e conseguiu identificar o assassino após visualizar uma tatuagem, desta vez os autores do crime se preocuparam em vestir roupas que cobrissem bem o corpo e, inclusive, um deles está com um chapéu.

As vítimas estavam amarradas e amordaçadas. O primeiro a ser morto grita de dor, enquanto sente os golpes de terçados cortar o pescoço.

É possível verificar também que, além dos terçados, o grupo estava armado com pelo menos uma arma de fogo.

Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre a localização dos corpos. Porém, denúncias podem ser feitas ao número 181, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM).

Rixa

O Primeiro Comando da Capital (PCC) é uma organização criminosa do Brasil e comanda rebeliões, assaltos, sequestros, assassinatos e narcotráfico. É a principal rival da FDN, que domina boa parte do tráfico de drogas no Amazonas, principalmente em Manaus.

As mortes das duas jovens em Manaus são investigadas por uma possível ligação com a rixa entre FDN e PCC, visto que enquanto eram assassinadas um dos autores do crime justificava os crimes por, segundo eles, as jovens serem simpatizantes de uma facção rival.

Mortes de mulheres

Em um vídeo divulgado na última sexta-feira (19), duas jovens, que estariam desaparecidas, aparecem sendo mortas a facadas por membros da FDN. Os corpos das vítimas foramlocalizados na noite do dia seguinte , sábado (20), em um terreno na rua I do bairro Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus.

| Autor:

Para o delegado Orlando Amaral, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a polícia conseguiu elucidar o crime após apreender um adolescente que estava divulgando o vídeo.

O autor do crime foi identificado, após o depoimento de familiares das vítimas, relatos em redes sociais e identificação de uma tatuagem. Apresentado apenas como "Pablo", ele foi preso por volta das 15h30 de sábado, na casa da avó.

“É um crime cruel, inclusive a faca está torta de tanto que ele furou os rostos das vítimas. O crime foi elucidado. O Pablo fala que as jovens eram de uma facção rival, e que iriam entregar a ele e os comparsas. Outro rapaz assassinado era um comparsa também, mas no final teria mudado de lado e por isso também foi morto", concluiu o delegado Orlando Amaral.

Leia mais:

Membros da FDN ostentam armas de grosso calibre em foto na internet

'Satã' do PCC degolou jovem por ela ser do CV, diz polícia

Vídeo: pistoleiros do Comando Vermelho gravam execução de adolescentes