Dois presos por tráfico e mulher por furto de R$ 100 mil em jóias

Manaus - Policiais militares da Força Tática efetuaram três prisões na noite desta terça-feira (23), segundo balanço divulgado às 22h. No fim da tarde, Taynara Farias dos Santos, de 22 anos, foi presa no Residencial Viver Melhor, no bairro Santa Etelvina, com um revólver calibre 38, um simulacro de arma de fogo e porções de cocaína e maconha. O caso foi registrado no 26°Distrito Integrado de Polícia (DIP).



No Japiim, a Força Tática prendeu Alessandro Dias Gomes, de 22 anos, com um revólver calibre 38 e mais de 140 trouxinhas de entorpecentes. O flagrante foi registrado no 1° (DIP).

“A denúncia informava que os indivíduos que comercializavam entorpecentes portavam armas de fogo. Feito o cerco pelas nossas equipes, Alessandro tentou se evadir, mas foi interceptado pelos policiais militares. Com o mesmo foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições intactas e uma quantidade de entorpecente”, disse o comandante da Força Tática, tenente coronel Klinger Paiva.

No Santa Etelvina, os policiais prenderam Raimunda Sodré Alves, 35 anos, por furto de objetos de um apartamento em um edifício na Avenida Humberto Calderaro, onde ela trabalhava como empregada doméstica.

Com a mulher, a Força Tática recuperou 20 peças em jóias, 86 talheres em ouro e prata, 20 peças de louça (vidro, inox, porcelana, prata), além de um telefone celular e um tablete. O material apreendido foi apresentado no 12° DIP.

*Com informações da assessoria

