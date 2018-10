Dupla e menor são presos após arrastão em ramal na AM-010

Manaus - Dois homens foram presos na madrugada desta quarta-feira (24) depois de uma troca de tiros e vários assaltos no ramal da Água Viva, no km 32 da rodovia AM-010. Um menor de de 16 anos foi apreendido junto com a dupla pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (PM).

Davi Abrahão Cartaxo, de 21 anos e Wilhame Pereira Pimentel, de 25 anos, foram apresentados na unidade policial. O tenente Pablo informou que o trio foi abordado em um Corsa Classic, de cor preta e placa OAK-4991, quando passaram por uma blitz policial, momentos depois dos assaltos.

Um dos homens estava sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica | Foto: Divulgação

"O agente pediu a carteira de habilitação do motorista e percebeu que havia irregularidades no documento. Quando ele decidiu revistar o veículo, encontrou um revólver calibre 38, da marca Rossi, e um simulacro (arma falsa) de pistola. Além disso, percebemos que um deles estava sangrando e descobrimos que era de um ferimento por arma de fogo", detalhou.

Um dos homens ainda portava uma tornozeleira eletrônica, sendo monitorado pelo sistema de segurança pública. Os policiais presumiram que alguma vítima dos assaltos no ramal tenham trocado tiros com os homens e acertado um deles. O ferido foi levado para uma unidade hospitalar e levado em seguida para a delegacia.

Um revólver calibre 32 e uma arma falsa foram apreendidos | Foto: Divulgação

O avô do menor de idade - responsável pelo adolescente - foi chamado pelas autoridades para prestar esclarecimentos sobre o neto.

Os policiais ainda afirmaram que os assaltos não tiveram sucesso, visto que nenhum item foi encontrado com eles. A dupla foi apresentada no 26º DIP e será indiciada criminalmente.

