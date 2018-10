Mesmo com operação, polícia registra quatro execuções em Manaus

Manaus - Mesmo com a operação “Saturação”, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a capital amazonense registrou uma sequência de homicídios, na noite da última segunda-feira (22). Em menos de oito horas, quatro homens foram mortos, sendo que três dos assassinatos ocorreram em áreas da Zona Leste, localidade que teve o reforço no policiamento, conforme divulgou o órgão de segurança.

O primeiro caso aconteceu por volta das 19h40. Warlysom Lima de Souza, de 27 anos, foi executado com vários disparos na cabeça e no peito. O crime aconteceu na rua 5 do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Os assassinos fugiram do local e não foram identificados.

Cerca de 30 minutos depois, o segundo homicídio foi registrado na região. O jovem Lucas Rocha Pinheiro, de 20 anos, foi morto com vários disparos de arma de fogo na rua Tefé, comunidade Nova Conquista, bairro Tancredo Neves. A vítima já tinha sofrido uma tentativa de homicídio no início do mês.

Às 23h50, o autônomo Fausto Monteiro Neto, de 19 anos, conhecido como “Coiote”, foi assassinado a tiros, no beco São Francisco, no bairro Compensa 2, Zona Oeste. A polícia suspeita que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas na região.

O último caso ocorreu na madrugada dessa terça (23), o entregador de gás Carlos Alexandre Pereira da Silva, de 22 anos, morreu após ser atingido com um tiro nas costas. A vítima ainda foi levada ao Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, mas não resistiu ao ferimento. De acordo com a polícia, a vítima foi abordada por dois infratores no beco santa Izabel, no bairro São José, em seguida os suspeitos fugiram sem serem identificados. Familiares de Carlos informaram à polícia que o entregador era usuário de drogas.

Apesar das características semelhantes, os crimes não têm relação entre si e são considerados casos isolados.

De acordo com a SSP-AM, operação dessa segunda começou no fim da tarde, na Zona Leste de Manaus, com os policiais percorrendo ruas dos bairros São José 1 e 2. Depois da saturação realizada em áreas da chamada mancha criminal, o secretário determinou ao comando da Polícia Militar, naquela área da cidade, que o policiamento reforçado fosse mantido.

À noite, o patrulhamento foi reforçado no bairro Presidente Vargas, conhecido como Matinha, Zona Sul de Manaus, especialmente na área conhecida como Bariri. “Deixamos uma semente plantada na Zona Leste, mas devido aos fatos que ocorreram aqui na Matinha, mais precisamente no Bariri, trouxemos a operação para cá. Muitos desses crimes são fruto da famigerada guerra de facções”, afirmou Amadeu Soares.

