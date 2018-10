Traficante do Alvorada é preso com 13 kg de drogas e R$ 10 mil

Manaus - Com cerca de 13 kg de drogas e mais de R$ 10 mil, um homem de 39 anos, identificado como L. J. R. D, foi preso na tarde desta quarta-feira (24), na casa onde mora, na travessa B do conjunto Ajuricaba, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. Policiais chegaram até o homem após denúncia no WhatsApp.

De acordo com o sargento Emerson, das Rocam, uma equipe recebeu denúncia via linha direta pelo número (92) 99280-7574 informando que o suspeito estava guardando drogas e dinheiro dentro da casa onde ele mora.

"Após receber a denúncia, a equipe foi até o local indicado e encontrou o suspeito, que quando confrontado com as informações confirmou que estava guardando as drogas para uma terceira pessoa, que não identificou para a polícia", disse o sargento.

Ainda conforme o policial, o suspeito estava guardando os 13 kg de maconha do tipo "skunk" há cinco dias. Ele foi elevado pela equipe até o 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi apresentado e ficará à disposição da Justiça.