Ajudante de pedreiro é morto com oito tiros na Compensa

Manaus - Um ajudante de pedreiro, conhecido como "Pacotinho", de 28 anos foi morto com oito tiros. O crime aconteceu no fim da noite de quarta-feira (24), na rua Cruzeiro do Sul, Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Os tiros, segundo o Instituto Médico Legal (IML), atingiram as costas e o peito da vítima. Conforme a Polícia Civil, o local onde aconteceu o crime é considerado uma área perigosa.

Logo após o assassinato, curiosos se aglomeraram no local. Na ocasião, alguns moradores comentaram que o homem era envolvido com o tráfico de drogas. A polícia, no entanto, não confirmou a informação.

A reportagem esteve no local do homicídio, na manhã desta quinta-feira (25), mas os moradores aderiram à lei do silêncio. Com medo, não quiseram passar mais detalhes sobre o caso.

Uma dona de casa, que mora ao lado de onde o homem foi morto, disse que não viu os criminosos.

"Só vi o corpo no chão. Não gosto de falar sobre isso, não sei de mais nada", finalizou.

A Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro (DEHS) vai investigar o crime.

Leia mais:

Traficante do Alvorada é preso com 13 kg de drogas e R$ 10 mil

Vídeo e foto mostram homem agonizando no chão após agressão