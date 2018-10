Forças de segurança fazem nova operação no bairro da União

Manaus - Forças de segurança do Amazonas voltaram a fazer, na manhã desta quinta-feira (25), uma nova operação na "área do Buritizal", no bairro da União, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Na última quarta-feira (17), uma ossada humana foi encontrada no Buritizal. A polícia investiga se a ossada é de Amanda Viana Rebouças, desaparecida desde o dia 23 de agosto deste ano. A jovem teria ligação com membros da facção Comando Vermelho.

O Buritizal, segundo a polícia, também servia como uma espécie de ‘tribunal do crime’. No local, a polícia já encontrou árvores que serviam como observatórios, além de um abrigo, que foi destruído pelas forças de segurança.

Nesta quinta, a polícia encontrou outro abrigo. Também foram identificadas siglas do Comando Vermelho em árvores.

Participam da ação policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), Departamento de Polícia Técnico-Científica (DTPC), Delegacia Especializada de Ordem Politica e Social (Deops),Companhia Independente de Policiamento com Cães ( Cipcaes) e do 23º Distrito Integrado de Polícia.

Leia mais:

Corpo de jovem é encontrado na área do 'Buritizal', no bairro da União

Corpo encontrado no Buritizal pode ser de jovem desaparecida