Presos fazem princípio de rebelião em delegacia de Alvarães

Alvarães - Um princípio de rebelião foi registrado na delegacia do município de Alvarães, interior do Estado, a 531 km de Manaus, no fim da noite de quarta-feira (24). Segundo a Polícia Militar (PM), o tumulto começou depois de uma suposta briga entre detentos de diferentes celas.

A equipe de policiais militares teve que controlar os internos com agentes químicos. Por volta das 23h, os presos começaram a bater e tentar quebrar as celas. Ao menos 28 presos cumprem pena no 57º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O princípio de rebelião foi organizado por um interno, conhecido como "Davisão", segundo a PM. A partir do comando dele, os presos tentaram destruir as grades das celas.

O delegado do município, citado como o responsável pela área de prisão dos detentos, foi convocado para fazer uma revista na manhã desta quinta (25).

Após a ação do agentes químicos, a polícia disse que a movimentação foi controlada. Nenhum preso ou policial ficaram feridos. Após a verificação preliminar das celas na noite de ontem, nenhuma havia sido destruída.

