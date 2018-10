Adolescente morre em campo de futebol e família acusa a Polícia

Vítima foi socorrida e levada para um SPA, mas não resistiu | Foto: Reprodução/Facebook

Manaus - Um adolescente de 15 anos foi morto, no fim da tarde desta quinta-feira (25), durante uma partida de futebol em um campo na rua Agostinho Caballero Martin, bairro Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus. O adolescente, identificado como Hering Silva Oliveira, foi baleado nas costas. De acordo com a família do rapaz, a bala teria partido da arma de um dos policias militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que foram ao local, após denúncias recebidas de que havia consumo de drogas no campo de futebol.

Segundo testemunhas, Hering estava jogando bola com colegas quando os policiais chegaram.

"Disseram que havia uma denúncia de uns pilantras no campo usando droga, mas o meu filho estava lá. Ele deve ter ficado com medo e acabou fugindo, nisso atiraram nele pelas costas. Eu não tenho dúvidas que foi a Polícia que atirou no meu filho", disse a mãe do garoto, a dona de casa Marlene Silva, de 42 anos, aos prantos.

Hering chegou a ser socorrido e levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro São Raimundo, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Militar, que informou que a ocorrência ainda estava em andamento. Até a publicação desta matéria, não houve retorno.

