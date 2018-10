PC recupera 15 celulares roubados e prende jovem por receptação no AM

As investigações em torno da tentativa de latrocínio estão avançadas, conforme divulgou o delegado Barradas | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Coari - Uma operação policial resultou na recuperação de 15 aparelhos celulares roubados em Coari (município distante 362 km de Manaus). Na ocasião, uma mulher de 23 anos foi presa por receptação.

A mulher foi presa, em flagrante, na tarde de quarta-feira (24), por volta de meio-dia, em via pública, na rua Padre Mário, bairro Chagas Aguiar, em Coari. Com ela, os policiais civis encontraram um aparelho celular da marca Samsung, modelo J7, subtraído de um comerciante de 51 anos durante uma tentativa de latrocínio ocorrida no dia 7 de setembro deste ano, conforme informou o delegado José Afonso Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari,

“No dia do delito, por volta das 22h20, a vítima foi abordada por um infrator em frente ao estabelecimento comercial que possui, na rua Dois de Dezembro, bairro Tauá-Mirim. Na ocasião, o homem foi alvejado no abdome e teve o aparelho celular subtraído. Ao longo das diligências em torno do caso, passamos a rastrear o telefone móvel e constatamos que a mulher foi a receptadora do objeto”, informou o titular da DIP de Coari.

Investigações em estágio adiantado

Barradas ressaltou, ainda, que as investigações em torno da tentativa de latrocínio estão avançadas e logo o infrator estará preso, para que possa responder criminalmente pelo delito cometido. A mulher foi autuada em flagrante por receptação. Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia, ela será levada à carceragem da unidade policial, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Celulares recuperados

Durante as diligências realizadas ao longo desta semana, os policiais civis recuperaram 15 aparelhos celulares, de marcas e modelos distintos. Todos provenientes de roubos, segundo o delegado. “Os aparelhos celulares foram recuperados por meio de rastreamentos. Todos eles já foram devolvidos aos seus respectivos donos e os receptadores irão responder a processo criminal”, informou José Afonso Barradas.

*Com informações da assessoria

