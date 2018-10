População busca Justiça após morte de adolescente baleado por PM

Manaus - Em clima de revolta popular, dezenas de pessoas em frente ao 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP) cobram Justiça após o assassinato do adolescente Hering Silva Oliveira, de 15 anos, que, segundo a família, foi baleado com um tiro nas costas por um policial militar da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) em um campo de futebol ao lado do complexo esportivo do bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus.



Um tio de Hering conversou com o Em Tempo e em tom de revolta afirmou que o policial autor do disparo fugiu após balear o jovem. “Ele não prestou socorro, preferiu fugir. Se estavam em uma ocorrência policial apenas para revistar quem estava no campo, porque não atiraram para o alto? Preferiram atirar na direção das crianças e dos jovens que ali estavam. Meu sobrinho é um inocente em meio a tudo isso. Foi baleado covardemente pelas costas”, desabafou Manoel Ferreira.

Ainda segundo Ferreira, o sobrinho era querido por todos e só estava jogando bola com amigos por conta do recesso escolar em prol das Eleições deste domingo (28), em que as unidades de ensino ficam à disposição da Justiça Eleitoral.

“Isso aconteceu por volta das 15h30. Mesmo baleado, ele conseguiu pular o muro para pedir socorro, mas infelizmente morreu. Na última terça-feira (23), ele participou do vestibular SIS para concorrer a uma das vagas disponíveis em unidades de ensino, e estava feliz com o rendimento obtido. O sonho dele era fazer faculdade e ter um futuro digno”, comentou o tio da vítima.

"Disseram que tinha uma denúncia de uns pilantras lá no campo usando droga, mas o meu filho estava lá. Ele deve ter ficado com medo e acabou fugindo, e nisso atiraram nele pelas costas", disse a mãe do garoto, a dona de casa Marlene Silva, de 42 anos.



Ao menos a faixada da unidade policial foi destruída a pedradas e há vários estilhaços de vidros pelo chão. Familiares da vítima dizem já terem identificado o policial autor do disparo, que fugiu sem prestar socorro à vítima, e exigem agora uma resposta do secretário da SSP-AM sobre a conduta do militar.

Até às 21h, dezenas de manifestação entoavam gritos de "queremos Justiça" e "paguem o velório" em frente à unidade policial, confira o vídeo:

Minivila esclarece

A administração da Minivila Olímpica do bairro Santo Antônio divulgou nota esclarecendo que o jovem não foi baleado nas dependências do complexo esportivo”. Foi uma situação em que a polícia foi acionada pelo proprietário do terreno ao lado da Minivila Olímpica Jair Sampaio, para averiguar atividades suspeitas dentro de seu imóvel, onde estavam alguns jovens. Com a chegada dos policiais, os jovens correram. Um deles foi baleado e pulou o muro que dá acesso a pista de caminhada da Minivila”.

Investigação

O coronel e titular da SSP-AM informou à imprensa que há versões contraditórias e aguarda os exames da perícia, que serão fundamentais para dizer qual é a versão verdadeira para a morte.

População reunida em manifestação em frente à unidade policial no Santo Antônio | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

"Estamos ouvindo todos os adolescente, os policiais já foram ouvidos no 19º DIP, mas é a perícia é que vai dizer qual é a verdade real dos fatos. Após essa definição, a gente vai reunir a imprensa e falar sobre a conclusão".

O resultado da perícia vai informar se há resíduos de pólvora no braço do adolescente, o que pode sustentar a versão dos PMs, que dizem terem sidos recebidos a tiros. Mas se o resultado não apontar isso, a versão dos garotos fica comprovada e as responsabilidades serão aplicadas".

Sobre a depredação da delegacia, o secretário disse "vamos apurar e colocar a responsabilidade sobre quem arremessou as pedras e causou o prejuízo".

*Colaborou: Bruna Chagas e Lucas Vitor Sena

