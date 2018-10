Para SSP-AM, perícia é essencial para esclarecer morte de adolescente

O adolescente baleado foi encaminhado ao SPA do São Raimundo, onde acabou morrendo | Foto: Bruno Zanardo/Secom

Manaus - O secretário de segurança pública do Amazonas, Coronel Amadeu Soares, determinou apuração célere e rigorosa sobre as circunstâncias do assassinato do adolescente Hering da Silva Oliveira, 15 anos , baleado na tarde desta quinta-feira (25/10) durante uma ocorrência na Minivila Olímpica do bairro Santo Antônio, na Zona Oeste. O nome do policial que atirou no adolescente não foi divulgado pela polícia.

Policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar foram acionados após receberem uma denúncia anônima sobre a presença de infratores armados no local.

De acordo com os policiais, a guarnição foi recebida a tiros ao chegar no espaço. A versão é contestada pelos jovens. O adolescente baleado foi encaminhado ao SPA do São Raimundo, onde acabou morrendo. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil do Amazonas e outro pela Polícia Militar. O corpo do jovem será submetido a necrópsia e vai passar por exame resíduo gráfico para identificar se havia pólvora nas em suas mãos.

"Estamos apurando. A decisão mais sensata a ser tomada é aguardar os exames que foram requisitados para a perícia no corpo do adolescente. Esse detalhe vai ajudar a elucidar os fatos. Os outros adolescentes foram ouvidos e os policiais também. Mas a perícia será fundamental para chegar a verdade", disse o secretário de segurança.

Coronel Amadeu esteve, à noite, no 5° Distrito Integrado de Polícia, no Santo Antônio, que mais cedo teve as vidraças destruídas durante uma manifestação de familiares e amigos do adolescente. Os policiais militares que atenderam a ocorrência e seis adolescentes que estavam no lugar já foram ouvidos. A arma do policial e um revólver calibre 38, com projéteis deflagrados, que estaria em posse do adolescente, também foram entregues para investigação.

"Existe versão de que teriam ido para o local para fazer consumo. Mas isso também não é definidor da questão da morte. Por isso, solicitamos ao Instituto de Criminalística e ao IML para fazer todos os exames periciais para uma apresentação isenta do que aconteceu", acrescentou o coronel Amadeu.

De acordo com o delegado-geral adjunto, Ivo Martins, as informações da polícia científica serão indispensáveis para esclarecer a dinâmica do fato. "Vamos buscar o subsídio técnico efetivo para definir imputações de responsabilidade. A situação ainda está muito no calor dos fatos. As próprias pessoas envolvidas apresentam informações contraditórias. Isso tudo precisa ser checado para definir a verdade mais próxima da realidade dos fatos".

O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Cláudio Silva, disse que a apuração será minuciosa. "Vamos aguardar os procedimentos solicitados pela Polícia Civil. Não podemos falar nada em relação aos fatos enquanto não houver o resultado dos exames. Garantimos a isenção da apuração e com base na perícia tomaremos todas as medidas necessárias", afirmou.

Policiais militares da Rocam e da COE foram para a área do 5° DIP atuar no reforço da segurança. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para apagar barricadas montadas por manifestantes. Os policiais também fizeram incursões e saturações no bairro.

