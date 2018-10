'Um bom menino e amante do esporte', diz família de jovem morto por PM

Manaus- Entre lágrimas de dor e indignação, família, amigos e vizinhos de Hering Silva Oliveira, de 15 anos, estão inconsoláveis com a perda prematura do jovem.



Ele foi morto com um tiro disparado por um policial militar no fim da tarde desta quinta-feira (25), de acordo com a família. Testemunhas afirmam que a vítima e outros colegas estavam em um campo de futebol, quando a polícia chegou atirando e acabou baleando Hering

| Foto: Bruna Chagas/Em Tempo

Em frente à delegacia foi possível ver no rosto das pessoas a descrença na polícia e na segurança pública. Ao chegar no local, a reportagem foi recebida pelo tio da vítima, um homem identificado como Manoel Ferreira, que foi o porta-voz da família. "A gente quer justiça. Não é admissível. O policial atirou pelas costas. Queremos uma resposta porque isso não vai ficar impune. Ele era uma criança. Todo mundo conhece ele aqui", disse o tio consternado.

Ainda em estado de choque, o adolescente e amigo da vítima, identificado apenas como V. M, de 16 anos, disse que estava com Hering e outros jovens jogando bola, e era amigo de longa data da vítima.

"Estávamos jogando bola e fomos pegar a bola lá fora, ai os policias chegaram e a gente ficou assustado e correu. Um policial atirou nas costas dele. Depois o PM fugiu e disse que o Hering estava com arma e droga, sendo que ele não tinha isso. O Hering era gente boa, bom amigo e não fazia nada de errado", contou.

Muito emocionado, segurando as lágrimas nos olhos, e quase sem poder falar, o jovem identificado apenas como Gabriel, de 20 anos, que também é amigo de Hering, disse não acreditar que a violência tenha acontecido com um amigo tão próximo. "Todo mundo está em choque. Nunca soube nada de ruim do Hering. Ele era um bom menino. Era do bem".



Mas não apenas família e amigos estão em estado de choque, vizinhos como Robson Teixeira, 30 anos, espera Justiça. "Uma criança de 15 anos saiu para jogar bola com os colegas e acontecer uma barbaridade dessa com ele. Por isso eu tô aqui, para dar força à família nesse momento de dor", comentou.

| Foto: Bruna Chagas/Em Tempo

Indignado, o professor de capoeira Thiago Litaiff disse que o Hering era seu aluno e não tinha envolvimento com drogas. "Ele não era marginal. A gente que trabalha em comunidade sabe, e digo com propriedade, que ele não tinha envolvimento com drogas. Ele era como um filho para mim. Amava esportes", contou.



Uma senhora, que não quis se identificar, e que é avó de um dos amigos da vítima, em lágrimas disse que Hering era dócil e não mexia com ninguém. "Ele era uma criança muito dócil. Eu conhecia ele por ser amigo do meu neto, e estudavam no colégio Aparecida. Quando era dia de terça, ele esperava meu neto sair para vir embora. Eu chorei muito quando soube, não aguento, não acredito que uma criança dócil tenha morrido dessa forma brutal. A criança brincando, a polícia chegar atirando, não devia existir isso. Por que não abordaram todo mundo? Não dá para acreditar. Se falarem que é droga e arma é mentira. Ele amava jogar bola", desabafou.

Em resposta a toda essa comoção, o secretário de segurança chegou a falar com a população dizendo que é preciso esperar o resultado do laudo da perícia. Enquanto isso, a população continua em frente à delegacia, com papéis e cartazes pedindo justiça para uma vida que não volta mais. Após esta noite, o bairro Santo Antônio não será como antes.

O velório de Hering será na Funerária Edilson Gurgel, também no Santo Antônio. O local do enterro ainda não foi divulgado.

Leia mais

População busca Justiça após morte de adolescente baleado por PM

Adolescente morre em campo de futebol e família acusa a Polícia

Para SSP-AM, perícia é essencial para esclarecer morte de adolescente