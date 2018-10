Homem é morto a facadas e fica com vísceras expostas, em Manaus

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi morto com golpes de faca, no início da manhã desta sexta-feira (26), na rua José Paranaguá, ao lado da Praça Heliodoro Balbi, também conhecida como "Praça da Polícia", bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Segundo informações repassadas pelo sargento Sicsú, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem foi visto correndo e gritando por ajuda. Ele foi atingido com quatro facadas, sendo duas no tórax e outras duas no abdômen, que deixou as vísceras expostas.

O homem foi morto com quatro facadas | Foto: Josemar Antunes

Populares relataram que momentos antes do crime, a vítima estava acompanhada de um homem, identificado apenas como "Rafael". O homem que morreu, segundo relatos de testemunhas, praticava roubos na área central da capital.

Até o momento a motivação do crime é desconhecida. A polícia suspeita que o homem foi morto em um possível desentendimento na divisão de algum produto oriundo de roubo.

Após os trabalhos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

