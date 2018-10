Membro da FDN diz que matou dois irmãos após permissão de traficante

Manaus - Mateus Laranjeira da Silva, de 27 anos, foi apresentado na manhã desta sexta-feira (26), na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), por envolvimento no assassinato dos irmãos John Sales Mocambite, de 26 anos, e Tony Charles Mocambite, de 32 anos. Ele estava foragido desde 2017.

De acordo com o delegado Orlando Amaral, titular da DEHS, Mateus foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva, por volta de meio-dia, no loteamento Fazendinha, bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital amazonense. A ordem judicial foi expedida no dia 17 de maio de 2017, na 2ª do Tribunal do Júri.

Delegado Orlando Amaral, titular da DEHS | Foto: Josemar Antunes

O crime ocorreu no dia 9 de dezembro de 2016. Os irmãos foram assassinados a tiros, em frente à residência deles, na rua das Jaçanãs, comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

Tony não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já John foi socorrido e levado para o Hospital Pronto-Socorro (PS) João Lúcio, onde morreu dois dias após o crime.

"O Mateus confessou o crime e alegou que matou os irmãos porque estava sendo ameaçando de morte. Antes de cometer os assassinatos, ele pediu permissão a um traficante da área, identificado como Fagner Castro dos Santos, morto durante um roubo em janeiro de 2017. Ele disse, que dias antes do crime, as vítimas se desentenderam com o Fagner. O traficante então forneceu a arma usada no duplo homicídio", explicou o delegado Orlando Amaral.

Mateus afirmou à polícia que faz parte da FDN | Foto: Josemar Antunes

Mateus, ainda, confessou que é membro da facção criminosa Família do Norte (FDN). Durante a coletiva de imprensa, Mateus negou a participação no assassinato.

Mateus foi indiciado por homicídio qualificado. Ao término dos procedimentos judiciário, ele será levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174, onde ficará à disposição da Justiça.

Leia mais:

Homem é morto a facadas e fica com vísceras expostas, em Manaus

De bicicleta, criminosos abordam e matam jovem a tiros no Mutirão