Vídeo: aumentam crimes de estupros de vulneráveis em Manaus

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Em Manaus, os casos de crime de estupro de vulnerável aumentaram em 27%. As denúncias feitas até o mês setembro superaram os casos registrados em 2017. São quase 3 casos por dia.

Segundo a titular da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA), Joice Coelho, as denúncias são feitas por vítimas que relatam terem vivido os abusos há 3 ou 5 anos atrás.

A delegada explica que, essas pessoas antes não tinham esclarecimento ou não foram representadas. Atualmente, o que vale é a data em que a denúncia foi formalizada, pois a polícia começa as investigações a partir do conhecimento do fato. Não importa a idade da vítima, mesmo abusada na infância, pode denunciar.

O que diz a lei

O crime de estupro de vulnerável é hediondo e inafiançável e a pena pode chegar a 12 anos de prisão. Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no Código Penal, no art. 217-A, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos.

Confira a reportagem completa da TV Em Tempo.

Leia mais:

Vereador é acusado de estuprar e engravidar adolescente de 16 anos

Avó é presa por filmar abusos e estuprar os quatro netos

Após confessar estupro de filha, homem é preso no Cidade de Deus