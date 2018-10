Retirada de granadas da Delegacia Geral deixa população assustada

Manaus - Um procedimento padrão de retirada de artefatos explosivos da Delegacia Geral do Amazonas, situada bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, na manhã desta sexa-feira (26), causou espanto em quem passava pela avenida Pedro Teixeira.

Após a área no torno da Delegacia Geral ser isolada, algumas pessoas cogitaram que se tratava de uma suspeita de bomba. Entretanto, a informação não foi confirmada pela assessoria da Polícia Civil.

Conforme a assessoria da instituição, o Grupamento de Manejo de Artefatos de Explosivos (Marte), da Polícia Milita, retirou duas granadas apreendidas em uma operação realizada na última sexta-feira (19), pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

"Seguindo procedimento de segurança, equipes do Grupo Marte isolaram o perímetro do prédio da Delegacia Geral por cerca de 20 minutos, para o transporte dos artefatos. O prédio foi parcialmente evacuado e parte da avenida Pedro Teixeira foi interditada até o término do procedimento", finalizou a nota.

