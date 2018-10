Mãe esquarteja bebê e joga em lixeira no Jorge Teixeira, em Manaus

Policiais da 30º Cicom já estão no local | Foto: Divulgação

Manaus - Uma mulher, ainda não identificada, matou e esquartejou o próprio filho, uma criança com pouco mais de um ano de idade. O caso aconteceu na rua Canelas, segunda etapa do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, no início da tarde desta sexta-feira (26).

De acordo com informações preliminares, o corpo foi colocado dentro de um saco plástico e jogado em uma lixeira. A ação foi presenciada por uma vizinha da suspeita. A mulher fugiu do local.

O corpo foi encontrado dentro de uma sacola | Foto: Divulgação

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para o local. A mulher, segundo testemunhas, estaria sofrendo de depressão.

