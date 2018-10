Membro de facção criminosa é preso com arma de fogo e drogas em Manaus

Manaus – Kennedy Jhonson Serra de Medeiros, de 30 anos, foi preso em flagrante, na manhã desta sexta-feira (26), com arma de fogo e drogas após denúncia anônima. A ação policial aconteceu em uma quitinete na rua Ferreira Pena, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

O titular da Seaop, delegado Guilherme Torres, informou que Kennedy pertence a uma facção criminosa que atua na capital, porém preferiu não mencionar o nome da organização criminosa. Kennedy já possui passagem por tráfico drogas, em 2016, e um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por agressão dolosa, neste ano.

Secretário da Seaop, delegado Guilherme Torres | Foto: Josemar Antunes

“Kennedy recebia drogas e fazia a embalagem para comercializar. Em razão da movimentação ilícita, a comunidade ficou incomodada com tantos usuários na bocada e resolveu denunciar”, disse Torres.

Com Kennedy, foram apreendidos uma pistola calibre ponto 40, de uso restrito da Polícia Militar (PM), dez munições, 59 trouxinhas de oxi, 11 trouxinhas de maconha, um celular e a quantia de R$ 91.

Torres ressaltou que a população pode fazer denúncias anônimas por meio do 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e pelo (92) 99345-2848, que também é WhatsApp, da Seaop. A identidade do denunciante será mantida no mais absoluto sigilo.

Leia mais:

Membro da FDN diz que matou dois irmãos após permissão de traficante

De bicicleta, criminosos abordam e matam jovem a tiros no Mutirão