Jovem morto pela polícia sonhava ser professor de educação física

Manaus – “Hering tinha o sonho de ser professor de educação física, mas foi interrompido pela polícia. O sentimento é de vazio. É um buraco que vai ficar”. Foram com essas palavras que o promotor de vendas Manoel Ferreira, de 47 anos, descreveu o sobrinho Hering Silva Oliveira, de 15 anos. O estudante do primeiro ano do ensino médio foi assassinado com um tiro nas costas, na tarde dessa quinta-feira (25), quando praticava futebol na Mini Vila Olímpica do bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus.

O crime ocorreu por volta das 16h, nas dependências da Mini Vila Olímpica do bairro, na avenida Luiz de Camões, onde alguns garotos jogavam futebol. De acordo com o líder comunitário Cleber Pinheiro, de 41 anos, o adolescente estava com um grupo de pessoas, quando policiais militares da Força Tática chegaram ao local efetuando tiros após denúncia anônima.

O proprietário de um terreno baldio, que fica ao lado do espaço de esporte e lazer, informou que o local havia sido invadido por usuários de drogas e que um deles estaria armado. A Polícia Militar afirma que policiais foram recebidos a tiros quando realizavam ação no local. Os policiais militares envolvidos no crime se apresentaram no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na versão deles, o adolescente estava armado e que eles foram recebidos a tiros.

“Esses policiais mataram uma pessoa inocente. Nem deram chances para o jovem, que segundo relatos de outros garotos, teria sido atingido ao correr dos tiros efetuados na ação policial. O Hering não era bandido! Os policiais tentaram plantar arma de fogo nas mãos do jovem”, desabafou o líder comunitário.

Protesto de moradores após a morte do adolescente

Velório

O velório do jovem que sonhava em ser professor de educação física aconteceu na Funerária Gurgel, localizado na avenida Presidente Kennedy, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste. A pedido da família, a imprensa não pode acompanhar a cerimônia.

Ao EM TEMPO, o tio da vítima, Manoel Ferreira, espera que seja feito justiça e que os policiais envolvidos sejam punidos. Segundo ele, o sonho do sobrinho foi interrompido pelo despreparo da polícia no Estado.

“O meu sobrinho estava jogando futebol como fazia todos os dias. Se ele estava fazendo algo errado no local, porque os policiais não abordaram? Tanto familiares como amigos estão revoltados com essa situação. Queremos justiça e resposta das autoridades policiais, do Governo e da direção da Mini Vila Olímpica. Esse vazio ficará para sempre na família”, comentou Manoel Ferreira.

Quem também falou com a reportagem foi outro tio da vítima. O motorista Francisco Anésio, de 41 anos, disse que ao saber que Hering havia sido baleado foi ao terreno baldio e viu os policiais arrastando o corpo do sobrinho, na tentativa de forjar a cena do crime.

“Quando eu cheguei, os policias até tentaram me impedir, mas quando disse que era o meu sobrinho ficaram surpresos. Em seguida, um dos policiais informou que Hering seria levado para o hospital. Percebi que os policiais tentavam modificar a cena do crime. Se o meu sobrinho fosse bandido, nós da família éramos os primeiros a falar que mereceu. Mas o meu sobrinho não era e espero por justiça”, declarou Francisco Anésio.

Hering foi socorrido e levado pelos policiais ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo, na mesma zona, mas chegou morto. No local, segundo enfermeiros da unidade de saúde, os policiais tentaram colocar pólvora em uma das mãos do adolescente.

Hering cursava o primeiro ano do ensino médio na Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida, no bairro Aparecida, Zona Sul da capital. O sepultamento estava marcado para às 16h no Cemitério Parque Tarumã, bairro Tarumã, Zona Oeste da cidade.

Fachada do 5º DIP foi apedrejado por alguns moradores após a morte do garoto

Investigações



De acordo com o coronel Amadeu Soares, titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), foi instaurado inquérito na Polícia Civil e outro pela Polícia Militar para investigar as circunstâncias do crime.

“Estamos apurando. Os policiais envolvidos no episódio já foram afastados e a decisão será tomada após exames de necropsia que foram requisitados. O corpo do jovem será submetido ao exame de residuográfico que vai determinar se há presença de pólvora em suas mãos. Caso seja confirmado, os policiais agiram em legítima defesa. Se não, os policiais serão punidos”, concluiu o coronel Amadeu Soares.

Coronel Amadeu Soares, secretário da SSP-AM

